Labatte 1 a 0 ile torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Di seguito, le pagelle del match:– Qualche sparuto intervento, è poco impegnato oggi– Nell'inedito ruolo di esterno basso, l'intuizione di Zauli funziona! Bene quando c'è da spingere, dai suoi piedi passano una serie di cross pericolosi che i compagni non riescono a concretizzare. Oltre a questo, è lui a guadagnarsi il rigore dell'1 a 0. Benissimo, e questa è un po' una sorpresa, quando c'è da difendere– Gioca con il frac: eleganza innata. Oltre l'estetica, però, c'è la concretezza dei grandi difensori e la pulizia negli interventi dei grandissimi. Continua il percorso di crescita– Fa valere la sua esperienza, fa sembrare facile ogni intervento. Non corre rischi– In copertura rischia poco e nulla, quando sale, però, si pesta spesso i piedi con Sekulov e questo porta ad una grossa difficoltà della squadra nello sfogare il gioco a sinistra– Parte bene, andando spesso ad occupare la fascia e dando una mano alla fase offensiva. Dopo qualche spunto, però, scompare dal vivo del gioco, senza mai rientrarvi (Dal 70'- 20 minuti fatti bene, trova buone linee di passaggio)– Pulito e preciso nel far girare il gioco, ma allo stesso tempo rischia poco e alcune giocate risultano di facile lettura per gli avversari– Cosa vuol dire personalità? Giocare una partita così così, a 18 anni, in Serie C; prendere un pallone pesantissimo, posizionarlo sul dischetto e mettere a segno un gol potenzialmente scaccia crisi. Sulla prestazione: non è particolarmente brillante, condita da diversi errori. Meglio quando accelera dalla trequarti in su, che quando deve gestire palla dal basso– Inizia a mille, in fiducia, cercando lo spunto per andare a segnare, è il punto di riferimento tecnico, sempre cercato dai compagni. Con il passare del tempo, però, e con i primi dribbling ammortizzati dalla difesa avversaria, scompare sempre più dal vivo del gioco. Una buona notizia? Il giallo preso per evitare una ripartenza avversaria: hashtag malizia. (Dall'83's.v.)– Un centimetro dietro, un secondo in ritardo. I dettagli, il tempismo, sono tutto per una prima punta. In questo, oggi, manca. C'è da migliorare– Sul finire del primo tempo, accelerata e imbucata deliziosa per Cudrig che spreca. Oltre a questo, però, tanti errori, palle perse e feeling inesistente con il compagno di reparto, Anzolin (Dal 59'- Fresco di gamba, ha fisicità, ma non riesce ad essere un fattore nella parte finale di match)- Ottimo l'approccio a inizio partita, con la squadra che gioca bene e crea diverse occasioni. Bene nel chiudere ad ogni tipo di spazio agli avversari, che riescono a creare poco e nulla. C'è da migliorare, però, tecnicamente: diversi errori oggi