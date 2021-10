IL TABELLINOMantova-Juventus: 0-1Marcatori: (Miretti 56')Mantova (4-4-2): Tosi; Agbugui (Vaccaro 46'), Bucolo (Bertini 60'), Guccione, De Cenco (Piovanello 38'), Gerbaudo, Esposito, Pilati, Milillo, Messori (Zibert 60'), Zappa (Silvestro 71'). A disp. Marone, Bianchi, Checchi, Rihai, Pinton, Panizzi, Fontana. All. LauroJuventus Under 23 (4-3-3): Israel; Akè, De Winter, Poli, Anzolin; Sersanti (Zuelli 70'), Leone, Miretti; Soulè (Pecorino 83'), Cudrig, Sekulov (Iling-Junior 59'). A disp. Garofani, Raina, Leo, Stramaccioni, Riccio, Barbieri, Compagnon, Palumbo, Chibozo.​ All. ZauliAmmonizioni: Agbugui​ (M), Anzolin (J), Vaccaro (M), Soulé (J), Pilati (M)Arbitro: Sig. Marco Emmanuele della sezione di Pisa​