Come nell’ultimo impegno contro la Pro Patria, la Juventus Next Gen paga un altro errore difensivo nel finale di un match che conduceva. Al gol di Sekulov risponde Bocalon, ma è da sottolineare il calo di concentrazione della retroguardia che porta al pareggio– Nell’area piccola il pallone deve essere suo, invece arriva a Bocalon. Errore di gioventù, prende appunti, li studierà a casa– Dalla sua parte il Mantova spinge e trova spazio, ma in un modo o nell’altro ci mette una pezza (Dall’80’5 - Anche per lui concorso di colpe sul pari di Bocalon, manca clamorosamente il pallone)– Qualche sbavatura, dovuta anche alla ruggine, ma nel complesso si comporta bene. Nel finale un intervento decisivo, ma poi anche lui sbaglia sul gol di Bocalon– La barra dell’attenzione non cala mai: o quasi. Bocalon lo brucia e pareggia per il Mantova– Se la Juve davanti può scatenare cavalli e fantasia e anche perché dietro c’è chi riporta tutti con i piedi per terra. Una diga a centrocampo, nel primo tempo salva un gol già fatto, nel finale anche lui non è attento sul pari del Mantova– Botte date e botte prese, non si sottrae mai. Un punto fermo, ma sbaglia più di una volta quando prova ad andare lungo– Buone verticalizzazione per trovare gli attaccanti, ma perde palloni sanguinosi lì in mezzo– Avanti e indietro, si sacrifica per la squadra. Non esattamente nel suo ruolo, si comporta bene– Quando prende palla e parte in dribbling è una gioia per gli occhi e crea tante occasioni per i suoi. I ‘dolori’ arrivano negli ultimi metri, quando c’è da concludere. Cerca troppo la precisione, a scapito della potenza. Nella ripresa scompare progressivamente dal campo (Dall’80’sv)– Nello scambio che porta al gol di Sekulov è lui l’assoluto protagonista, dallo slalom gigante all’assist calibrato al millimetro. Mancino educato, non è un caso che l’abbiano notato in prima squadra (Dal 72’– Si segnala solo per un brutto fallo ai danni di Silvestro)– Nella passeggiata in mezzo al campo prima del match è probabile che nelle orecchie ascolti il pezzo di qualche anno fa che suona: “vroom vroom scooteroni…”. Le sue sgasate fanno impazzire il Mantova, sul gol ha anche il killer instinct. Sui social qualcuno lo paragona a Chiesa (Dal 72’– Si vede poco nella gestione del pallone, ma dà una mano in fase difensiva)- Un buon primo tempo, nella ripresa il baricentro si abbassa troppo, così come l'attenzione della difesa, come contro la Pro Patria. Tante assenze, e si sentono