IL TABELLINOMantova-Juve Next Gen: 0-1Marcatori: (Sekulov 45', Bocalon 83')MANTOVA (4-3-3): Chiorra, Ceresoli, Iotti (D’Orazio 67'), Pierobon (Rodriguez 80'), Mensah (Procaccio 75'), De Francesco, Panizzi, Bocalon, Fontana (Silvestro 67'), Messori, Padella. A disp. Malaguti, Tosi, Conti, Darrel, Pacurar. All. MandorliniJUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Daffara, Savona (Nzouango 80'), Muharemovic, Riccio; Sersanti, Barrenechea, Besaggio, Cudrig; Soulé (Lipari 80'); Compagnon (Da Graca 72'), Sekulov (Palumbo 72'). A disp. Raina, Vinarcik, , Bonetti, Cotter, Cerri, Poli. All. BrambillaAmmonizioni: Sekulov (J), Padella (M), Besaggio (J), Riccio (J), Da Graca (J)Arbitro: Sig. Mattia Ubaldi (sez. arbitrale di Roma 1)