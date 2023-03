Mantova Juventus Next Gen, gara valida per la 34° giornata del campionato di Serie C in programma domenica 27 marzo alle 14:30. Come reso noto dall'AIA ad arbitrare la sfida sarà Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Gli assistenti arbitrali saranno Alessio Miccoli di Lanciano e Simone Pistarelli di Fermo. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Alberto Poli di Verona.