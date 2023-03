Designata la squadra arbitrale del match tra, in programma domenica 26 marzo e valido per la 34^ giornata di campionato. La sfida che si disputerà allo Stadio "Danilo Martelli" sarà diretta da Mattiadi Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Miccoli e Pistarelli. Come quarto ufficiale, invece, è stato scelto Poli. Il fischio d'inizio è previsto alle 14.30.