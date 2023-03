Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico delAndreaè tornato sul pareggio contro la. Ecco le sue parole: "Nel secondo tempo abbiamo fatto molto per pareggiarla, poi poteva girare meglio. Ora bisogna recuperare, ma l’emergenza continua. Nel primo tempo forse eravamo un po’ timorosi ma potevamo andare in vantaggio, poi nel finale dal punto di vista psicologico poteva essere pesante. Invece la reazione è stata importante, ripartiamo da quello. C’è stata una reazione da squadra".