Il tecnico delNicolaha presentato la sfida di campionato di domani contro ladi mister Massimo(nella foto), in programma all'Allianz Stadium.– "Penso che sia una cornice fantastica che ci deve far piacere. In questo momento possiamo dire tutto riguardo ai vantaggi e gli svantaggi, ma secondo me la squadra dev’essere consapevole che andrà a giocare in uno stadio prestigioso contro una squadra forte".– "Io mi concentrerei solamente sulle difficoltà della partita portate dalle tante abilità della Juventus Next Gen. Il contesto dev’essere un valore aggiunto per fare una bella partita ed essere contenti ed entusiasti di giocare. Penso che per tutti giocare con tanta gente in un impianto bello sia gratificante. Il Mantova affronterà una squadra che ha sempre l’idea di giocare e questo dev’essere un vantaggio perché deve cercare di mettere in gioco tutte le sue armi per portare a casa una vittoria molto importante per il prestigio, per la classifica e per proseguire nelle nostre convinzioni".