Intervenuto ai microfoni di TuttoC.com, il centrocampista del Mantova Mirko Bruccini ha parlato anche della Juve Under 23, prossima avversaria dei lombardi nel campionato di Serie C. Ecco il suo commento sulla squadra di mister Zauli: "L'ho incontrata anche l'anno scorso nel girone di ritorno. Una squadra di giovani promettenti, il vivaio della Juve ti dà grandi ambizioni. Mi aspetto una squadra tosta. Ma noi andremo lì per giocare la nostra gara come l'ultima in casa, perché vogliamo incamerare più punti possibile già ora. Sarà dura, perché il loro è un calcio tecnico. Dovremo stare attenti alle giocate dei singoli".