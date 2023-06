È stata rinviata al prossimo 27 giugno l'di Andrea, l'unico tra gli (ex) dirigenti dellaa non aver accettato ilper la vicenda relativa alle manovre stipendi, ai rapporti con gli agenti e alle cosiddette partnership sospette per cui il 30 maggio scorso il club è stato sanzionato "solo" con un'ammenda da 718.000 euro. Ad oggi per l'ex presidente bianconero il patteggiamento resta un'ipotesi difficile, anche se non è escluso che a breve il suo avvocato Davide Sangiorgio possa cercare un'intesa così da evitare il processo. La, come ricorda La Gazzetta dello Sport, gli contesta la violazione del famoso articolo 4, quello sulla mancata lealtà.