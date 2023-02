"Se invece si dovesse tornare in campo, i giocatori riceveranno i soldi... ...ma non immediatamente, bensì più avanti. Tra questa ipotesi e quella del taglio a prescindere di un mese e mezzo, ne è stata individuata un’altra: ossia la rinuncia da parte delle squadra a due mesi dei prossimi quattro (da marzo a giugno). Edizione di Tuttosport del 29 marzo 2020, oggi rilanciata sul quotidiano.Il quotidiano racconta come ci fosse stata una mediazione tra Giorgio Chiellini e Andrea Agnelli, da qui il comunicato 'incriminato'; su TS, la situazione era però già: "Quanto alla formula, le indiscrezioni riferiscono di una rinuncia netta a un mese e mezzo, mentre per i restanti due mesi e mezzo si troveranno appunto accordi individuali con vista sui prossimi anni". Dunque, gli accordi individuali erano già conosciuti ai più. Un ombrello per coprire le perdite dovute (anche) al, ma non esattamente una "manovra segreta"...