Nonostante il processo sulla manovra stipendi che riguarda la Juve inizierà il 15 giugno, ovvero a campionato finito, non è da escludere che la sanzione possa essere scontata nella stagione in corso. Ne parla il Corriere dello Sport, che collega infatti questo aspetto a ciò che succederà domani nel nuovo processo sulle plusvalenze. Se infatti la penalizzazione non dovesse essere sufficiente per escludere la Juve dalla Champions League, resta in piedi la possibilità che la pena riguardante il secondo filone venga aggiunta a quella delle plusvalenze in modo tale da far uscire i bianconeri dai primi quattro posti.