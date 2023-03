Anche Pauloè stato sentito dai pm di Torino nell'ambito dell'sulla, quella della stagione 2020-21. A parlare in, nello specifico, è stato il suo legale Luca: come spiega Gazzetta, in quell'occasione i giocatori si erano accordati singolarmente tramite, secondo l’accusa, delle scritture private (non registrate in Lega) con cui lasi sarebbe impegnata a restituire le mensilità dovute anche in caso di addio al club bianconero come incentivo all’esodo.Al momento risulterebbe che l'attuale attaccante della, in realtà come Cristiano, non abbia preso iche la Vecchia Signora si era impegnata a dargli e che sarebbero stati accantonati dal club comenel bilancio 2021-22. Dall’audizione - sempre stando a quanto riportato da Gazzetta - sarebbe emerso che Dybala avrebbe dovuto avere quei soldi entro gennaio ma, non avendoli ricevuti, ne avrebbe fatto richiesta al club tramite l’avvocato. La Juve a sua volta si sarebbe impegnata a farglieli avere.