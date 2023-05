La Procura federale ha appena deferito la Juventus in merito all'inchiesta per la cosiddetta manovra stipendi. In aggiunta all’udienza della corte federale d’appello della Figc che lunedì dovrà rimodulare la penalizzazione per il caso plusvalenze, arriva – riporta l’ANSA – un altro processo sportivo per la Juventus. Alla societa bianconera viene contestata la violazione dell’articolo 4.1, e dunque della lealtà sportiva. Per quanto riguarda i tempi, il procedimento è previsto per giugno.I dirigenti coinvolti, come riportato dalla procura federale, sono "nell’ordine(all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione),(all’epoca dei fatti Vice presidente del Consiglio di Amministrazione),(all’epoca dei fatti Chief Football Officer), F(all’epoca dei fatti Head of Football Teams &Technical Areas),(all’epoca dei fatti D.S. della Under 23),(all’epoca dei fatti Head of Football Operations),(all’epoca dei fatti Direttore Settore Giovanile), ai quali viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS per diversi atti e comportamenti relativi a 4 diversi aspetti oggetto dell’indagine: la manovra stipendi stagione 2019-20; quella per la stagione 2020-21; il filone agenti; i rapporti di partnership con altri club.