Ci siamo. In attesa del "bis" dell'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, rinviata al 10 maggio, lasta entrando sempre più nel vivo anche del filone giudiziario della cosiddetta, quello relativo ai famosi accordi club-calciatori sulle. Come spiega La Gazzetta dello Sport, dopo la chiusura delle indagini i potenziali incolpati avranno una decina di giorni per presentare le memorie difensive e poi si procederà con l'archiviazione o il deferimento.I giocatori che hanno sottoscritto carte non regolarmente registrate - spiega la rosea - rischierebberosoltanto nel caso in cui venisse dimostrata una responsabilità diretta sulla firma stessa. Per il club si ipotizza una, "da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto", anche se l'articolo 31 del codice di giustizia sportiva che regola le violazioni in materia gestionale ed economica dice "cui può aggiungersi ladi uno o più punti in classifica".Per quanto riguarda le, la Federcalcio punta a finire i due gradi di giudizio (primo e secondo). Lo spartiacque, non normato ma di fatto, per capire se l'eventuale sentenza avrà ripercussioni sul campionato in corso o sul prossimo è il 30 giugno, e la vera incognita è ildel: la Juventus, infatti, avrebbeper ricorrervi e questo potrebbe far slittare tutto al 2023-24.