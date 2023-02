Il punto di Tuttosport sulla manovra stipendi e l'ipotesi di patteggiamento:"Per il momento si tratta di un gossip più romano che torinese. La Juventus e i suoi legali sono al momento concentrati sul ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per la sentenza plusvalenze. Al momento non sanno neanche se e per cosa verranno deferiti da Chiné, quindi è troppo presto per parlarne. Certo, è un’ipotesi da non escludere a priori".