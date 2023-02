Nonostante l’inchiestasia conclusa e si attenda l’udienza preliminare del 27 marzo, non si fermano i lavori delle forze dell’ordine per fare chiarezza sulla manovra stipendi. Nella giornata di ieri, infatti, Paulo, arrivata apposta nella Capitale, come racconta l’edizione romana di Repubblica.: “Il cuore delle domande rivolte al fuoriclasse della Roma, ieri accompagnato dai legali del club, riguardava il periodo alla Juve e più nello specifico ruotava intorno a 3 milioni di euro: una cifra che gli inquirenti vogliono capire se sia stata o meno pagata dai bianconeri al fantasista argentino e a quale titolo”.: “Dybala sarebbe stato illuso di ottenerlo e chiedeva un indennizzo, alla fine dello scambio sarebbe arrivata - siamo a settembre 2022, quando Paulo era già a Roma da 2 mesi - una proposta di risarcimento per responsabilità precontrattuale da 3 milioni, che la Juventus ha inserito nel nuovo bilancio come fondo rischi”., perché vicina ai 3,783 milioni di euro che il club e il giocatore si erano impegnati a spalmare nel 2021 sulla stagione successiva: parte della seconda manovra stipendi, quella i cui accordi sono stati presi singolarmente e non con tutto il gruppo squadra. Accordi, questi, finiti nel mirino dell’accusa perché sarebbero stati trascritti su “side letter” e non sui moduli federali. Nel caso specifico di Dybala: “si era accordato per posticipare il pagamento di 3.783.502 euro in due tranche da 1.91.751 euro: la prima l’avrebbe maturata se fosse rimasto alla fine del mercato estivo del 2021 e gli sarebbe stata versata - da accordi, almeno - con gli stipendi di agosto e settembre 2021. E la seconda l’avrebbe dovuta ricevere, in caso fosse rimasto alla Juve dopo il mercato invernale della stagione scorsa, con gli stipendi di gennaio e aprile 2022.”.Sulla questione stipendi, inoltre, a rischiare sono anche i calciatori,