Ancora due giorni. E’ il tempo che resta ai legali della Juventus cheper quello che riguarda il secondo filone d’inchiesta: la manovra stipendi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport: in società stanno riflettendo anche sulla possibilità di chiedere alla Procura un patteggiamento. «», filtra dalla Continassa.– Il club potrebbe chiedere di patteggiare prima o dopo il deferimento se non sussiste recidività. Per la “manovra stipendi”, le indagini sono state chiuse il 12 aprile, ma la Juve non è ancora stata deferita. Nel primo caso, il club potrebbe giovare di uno sconto della metà della pena e ad autorizzare la richiesta, su indicazione dell’accusa, sarebbe il presidente Figc. Se la Juve, invece, facesse questa mossa dopo il deferimento, lo sconto sarebbe di un terzo della pena.– Sempre secondo Gazzetta: Ma la Juve non è recidiva? Il dubbio nasce sul fatto che sia accusata di violazione dell’art. 4 (“slealtà sportiva”) in entrambi i procedimenti. Ma all’interno di suddetto articolo, le ipotesi di reato sono molteplici e, tra l’altro, uno può essere visto come la semplice prosecuzione dell’altro.– A sedersi al tavolo delle trattative sarebbero i legali della Juventus e il procuratore Chiné. Entrambe le parti, secondo la Rosea, rischierebbero però un cattivo ritorno d’immagine. La Juve perché si è sempre detta innocente, mentre patteggiare, all’occhio dei tifosi, potrebbe essere visto come un’ammissione di colpevolezza, benché si tratti semplicemente di strategia difensiva. La Procura, invece, scontenterebbe l’altra parte dell’opinione pubblica che vorrebbe vedere la mano pesante contro il club bianconero.