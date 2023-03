E dovranno rispondere delle accuse mosse dalla Procura di Torino, che indaga sui conti del club dal 2018-19 al 2020-21, che corrispondono a false comunicazioni sociali all’ostacolo alla vigilanza, dall’aggiotaggio alle false fatturazioni. Nella giornata di ieri, spiega la Gazzetta, i pm torinesi dell’inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti.- All'interno spicca l’audizione di Luca Ferrari, l’avvocato di Dybala, sentito in Procura a Torino nelle scorse settimane, in cui ha confermato che il suo assistito deve ancora avere più di 3 milioni legati alla seconda manovra stipendi della Juve e chiede anche una cifra per responsabilità precontrattuale del mancato rinnovo, che corrispondono alla differenza tra l’importo dell’accordo che Dybala aveva trovato con il club bianconero, prima del cambio di programma della Juve, e il contratto firmato con la Roma, scrive la Rosea.E negli ultimi atti ci sono anche nuovi dettagli sulle manovre stipendi attraverso il materiale trovato dalla Guardia di Finanza. A partire dalle chat estrapolate dal cellulare in uso a uno degli imputati e novità pure sulle side letter. "Gli articoli di riferimento - scrive calciomercato.com - del codice di giustizia sportiva sono due. Il primo è l'art. 4 che impone ai tesserati e alle società "l'osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". Il secondo è l'articolo 31, che disciplina le violazioni in materia gestionale ed economica. In entrambi i casi il mancato rispetto delle prescrizioni del codice prevede per la società colpevole le sanzioni elencate all'articolo 8, che vanno dall'ammonizione fino alla retrocessione, passando per l'ammenda e la penalizzazione, ma nel caso di violazione dell'art. 4 la retrocessione non è prevista, essendo la sanzione massima la penalizzazione di uno o più punti in classifica. La sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica e quindi alla categoria inferiore è contemplata solo per la violazione dell'articolo 31, e solo nel caso in cui la società "mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenti di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione"".