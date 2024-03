Le parole di speranza espresse dagiungono subito dopo che la Corte Federale d'Appello della Federcalcio ha deciso che potrà continuare a giocare fino a ulteriori decisioni della giustizia ordinaria."Oggi, per la prima volta dopo tre anni, non mi sono sentito solo", ha scritto il centrocampista del Genoa, attualmente in prestito alla Reggiana, sulla sua pagina Instagram. "Oggi, per la prima volta, si è riaccesa in me una piccola luce chiamata speranza; speranza nelle istituzioni, negli organi di giudizio e soprattutto speranza negli uomini perché nonostante il male che ho ricevuto e che sto continuando a ricevere, io continuo a credere nel bene".La vicenda riguarda l'accusa di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza, coinvolgendo oltre a Portanova altre tre persone. Secondo il giudizio di primo grado, i quattro ragazzi avrebbero abusato a turno della ragazza nel maggio 2021. "Oggi, per la prima volta dopo tre anni", ha continuato Portanova, "sono stato giudicato da persone che, consapevolmente leggendo le carte, non hanno potuto fare altro che assolvermi. So che questa non è la vittoria della guerra, ma combatterò con tutte le mie forze e con ancora più speranza ottenuta dopo il risultato di oggi. Non mi arrendo".Nonostante la condanna a sei anni ricevuta in primo grado, la giustizia sportiva ha deciso che il 22enne potrà continuare a giocare fino a una sentenza definitiva.