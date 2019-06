Kostas Manolas si è avvicinato a grandi passi al Napoli in queste ultime ore, dopo essere stato accostato a più riprese alla Juventus in queste prime settimane di trattative, in vista dell'estate di mercato. Il difensore, in partenza dalla Roma a patto che venga pagata la clausola rescissoria di 36 milioni di euro per il suo cartellino, però, è seguito con interesse anche dal Milan, che sarebbe pronto a superare la concorrenza delle rivali per chiudere l'affare. Lo riporta Sky Sport.