Kostas Manolas si allontana dalla Juventus. Il difensore della Roma, tra i principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato bianconero, si avvicina invece al Napoli, con cui i giallorossi possono chiudere uno scambio con Dries Mertens, seguito con grande interesse dai capitolini. Nel caso in cui la trattativa dovesse arenarsi, però, i bianconeri sono pronti ad approfittarne e a pagare i 36 milioni di euro di clausola rescissoria per strapparlo alla Roma in questa caldissima estate di mercato.