Kostas Manolas ha ormai scelto il Napoli. Dopo una piccola frenata sull'affare, data dal fatto che Mino Raiola, agente del difensore greco, non aveva raggiunto l'accordo con il club azzurro per la questione dei diritti d'immagine, ormai sembra tutto fatto. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, l'affare è in via di definizione e si chiuderà già nei prossimi giorni. Con buona pace della Juventus, che lo segue da tempo sul mercato, ma ora sembra aver diretto tutti i propri sforzi su Matthijs de Ligt, fortissimo difensore e capitano dell'Ajax.