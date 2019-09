Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha parlato anche della Juventus ai microfoni di Sky Sport: "E' un segnale positivo, abbiamo vinto senza subire gol. Se vuoi restare sempre in alto, bisogna vincere queste partite. Alla fine sono queste le gare che servono per vncere qualcosa. Ancora molto presto per parlare di lotta a tre con Inter e Juventus. L'Inter aveva una partenza facile, mentre noi abbiamo giocato due gare difficili fuori casa con la Juve e la Fiorentina, dove anche la Juventus non ha vinto. Abbiamo avuto le partite più difficili di tutti, ma ora è ancora molto presto per dire chi lotterà per lo scudetto. Nel calcio non si sa mai. Noi per lo scudetto ci siamo. Il Napoli ogni anno lotta per lo scudetto. Ma è presto per dire grandi parole, dobbiamo dimostrare sul campo di essere pronti per lottare. La squadra più forte resta sempre la Juve, noi però abbiamo grande qualità e lotteremo in ogni partita per vincere, è una promessa".