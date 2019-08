Kostas Manolas, neo difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport: “La Juventus resta la favorita per lo Scudetto. Ne ha vinti otto di fila, ma noi aspettiamo la fine del mercato perché come ha detto il Presidente faremo ancora un acquisto importante. Vedremo chi sarà, poi parlerà il campo come sempre. L’Inter sta facendo una grande squadra, ha comprato giocatori bravi come Sensi, Lukaku e Godin. Poi non dimentichiamo Roma e Milan, che sono squadre forti ma forse al momento un pochino indietro”.