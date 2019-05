L'Arsenal è tentata dalla clausola di Kostas Manolas che può lasciare la Roma per 36 milioni di euro. Questa, infatti, è la cifra della clausola rescissoria pagabile in due rate ed esercizzabile a partire dal primo di luglio. Anche la Juve osserva il calciatore con grande attenzione tanto da aver incontrato l'entourage del difensore greco diverse settimane fa. In casa Juve si stanno facendo tutte le considerazioni del caso ma in questo momento Manolas non è una priorità per i bianconeri. Intanto, secondo La Gazzetta dello Sport, vanno avanti i contatti tra i Gunners e Raiola, agente del giallorosso.