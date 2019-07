Kostas Monolas sta vivendo le sue prime settimane da calciatore del Napoli, ma ​ha già messo nel mirino la Juventus. Intervistato da Sky Sport, il centrale greco ex Roma, ha spiegato sia la scelta della nuova squadra sia gli obiettivi prefissati dal club: con uno sguardo attento anche alla rivale numero uno, la Juventus.



LE PAROLE - "Perché ho scelto Napoli? È vicino alla Juventus, e quest'anno possiamo fare il salto di qualità che serve. La società sta prendendo giocatori importanti, sono qui per vincere. Come si ferma la Juve? Giocando come sappiamo e cercando di vincere più partite possibili. Nel calcio tutto ​può succedere, sono convinto che possiamo farcela".