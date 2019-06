Il prezzo è quello giusto. Apre così la Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, spiegando come l'interesse della Juventus per Manolas - vivo già da un paio di stagioni - possa portare a uno scambio che al centro ha due cifre e un solo numero 36. I milioni per la clausola del difensore di proprietà della Roma, ma anche il prezzo del cartellino di Higuain, ciò che resta a bilancio per la dirigenza bianconera, ciò che è necessario incassare per non realizzare minusvalenze.



LO SCAMBIO - I due hanno qualcosa in comune e così i club pensano allo scambio, anche perché alla Juve serve un difensore e alla Roma servirà un attaccante, vista l'imminente partenza di Dzeko. Insomma, un affare che può accontentare tutti, anche perché ai giallorossi servono circa 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e questa cessione porterebbe in cambio un attaccante di grande spessore, con il solo nodo dell'ingaggio. La Juve considera Manolas un buon profilo, esperto, carismatico e tecnicamente preparato e - anche se ancora sonda i grandi nomi del mercato, come de Ligt, Marquinhos e Koulibaly - considera la clausola molto appetibile. Il suo agente, poi, è nemmeno a dirlo quel Mino Raiola che parla e vede la Juve molto spesso nelle ultime settimane, tra l'Italia e Parigi. Una chiave per chiudere l'affare.