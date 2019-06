Secondo quanto riportato da Sportmediaset sarà uno fra Kostas Manolas e Mehdi Benatia il rinforzo che la Juventus si regalerà per la difesa in vista della prossima stagione e che prenderà il posto di Andrea Barzagli nell'organico bianconero. Se per il primo c'è una clausola rescissoria che agevolerebbe la trattativa - a quel punto ci sarebbe solo da accordarsi con il giocatore dal punto di vista dell'ingaggio -, per il secondo andrebbe pattuito il prezzo di uscita con l'Al-Duhail Sports Club, squadra che solo sei mesi fa si è assicurata il centrale. Tutto è possibile, la Juve sta riflettendo.