La Juventus si prepara a mettere a segno altri importanti colpi. Tra i colpi in entrata non ci sarà sicuramente Kostas Manolas: il difensore greco saluterà la Roma per accasarsi al Napoli. L'accordo è ormai stato definito. Per l'ufficializzazione del trasferimento bisognerà attendere qualche giorno. La Vecchia Signora, dal canto suo, ha già deciso come muoversi: priorità assoluta a Matthjis De Ligt, il difensore centrale proveniente dall'Ajax.