Mai come questa estate Kostas Manolas può lasciare la Roma. Il difensore greco avrebbe già un accordo con il Napoli mentre la Juve ha sondato il terreno con l'entourage del calciatore qualche mese fa. La posizione della Roma è chiara: Manolas può andarsene solo pagando la clausola da 36 milioni di euro. La clausola è attivabile dal primo luglio e la somma può essere pagata in due rate. I giallorossi non hanno intenzione di cedere, solo il pagamento della clausola può sbloccare la cessione di Manolas.