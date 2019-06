Kostas Manolas è stato valutato negli scorsi mesi come possibile innesto per la difesa della Juventus. Il greco dalla Roma ha dalla sua una buona dose di esperienza internazionale e una clausola rescissoria accessibile (36 milioni di euro), ma non ha convinto del tutto la dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la strada per Manolas alla Juve si riaprirebbe con l'arrivo di Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea, candidato a raccogliere l'eredità di Allegri sulla panchina dei campioni d'Italia, non direbbe no all'approdo del centrale giallorosso.