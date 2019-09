Kostas Manolas ha parlato dell'inizio di campionato del Napoli e del confronto dei partenopei con Juventus e Inter, ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del difensore greco, che ha ribadito come la Juventus sia ancora la squadra da battere: "Una corsa a tre fra Napoli, Juventus e Inter? Non è ancora tempo per dirlo. L'Inter aveva un calendario facile, mentre noi abbiamo già giocato contro la Fiorentina e a Torino con la Juventus. Abbiamo avuto le gare più complicate di tutti, ma non si può ancora dire niente di certo. Nel calcio non si sa mai. Il Napoli lotta tutti gli anni per vincere lo scudetto. Ma è presto per dire grandi cose, dobbiamo dimostrare sul campo di essere pronti. La squadra più forte rimane comunque la Juve, però noi abbiamo grande qualità e lotteremo in ogni match per arrivare al successo".