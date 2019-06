La situazione è chiara: se la Juve avesse voluto prendere Manolas, probabilmente avrebbe pagato la clausola e trovato in tempo zero un accordo con il giocatore. E invece, eccolo combattuto tra Napoli e mercato, una situazione che non lascia tranquillo il difensore greco, comunque già 'bocciato' dalla dirigenza bianconera. Il motivo della frenata? Il calciatore andrà via solo in caso di pagamento della clausola rescissoria da 36 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe - e ci sta provando ancora - inserire una contropartita che possa stuzzicare Petrachi e compagni. Il nome? E' quello di Diawara. Insomma, la situazione sembra un po' in salita: il giocatore è atteso nei prossimi giorni a Napoli, dove potrebbe agevolare quello che è ormai diventato un braccio di ferro.