Kostas Manolas lascerà la Roma al termine di questa stagione, tramite il pagamento della clausola rescissoria da 36 milioni di euro. La storia tra il difensore greco e il club giallorosso è arrivata al capitolo finale e su di lui si stanno muovendo diversi club. La Juventus lo ha valutato anche nelle scorse settimane, ma il suo profilo non ha mai convinto del tutto la dirigenza bianconera. Ecco allora che, negli ultimi giorni, è diventata concreta l'ipotesi di un trasferimento al Napoli. Come scrive Il Tempo, il club partenopeo considera Manolas l'innesto ideale da affiancare a Kalidou Koulibaly per completare la difesa della prossima stagione.