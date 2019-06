Kostas Manolas è uno dei colpi di mercato che la Juve sta preparando per l'estate. Il difensore greco avrebbe anche un accordo con i Napoli ma la Juve ha incontrato i suoi agenti già qualche mese fa strappando un si di massima del calciatore ex Olympiacos. Manolas ha una clausola da 36 milioni di euro pagabile in due rate a partire dal 1 luglio. La clausola è valida anche per club italiani e non solo per quelli esteri, anche per questo la Juve ci pensa. Il costo del cartellino è abbordabile ma la Juve prende ancora tempo in quanto, da quanto filtra dalla Continassa, si sta valutando il profilo caratteriale del calciatore che al contrario di quello tecnico non convince.