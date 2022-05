Kostas Manolas, ex difensore del Napoli ora all'Olympiakos, ha parlato a Repubblica: "Il motivo dell'addio? Chiedetelo a De Laurentiis. Ci sono stati problemi col club che per rispetto dei miei compagni che sono ancora lì non voglio dire. Ho voluto fortemente tornare in Grecia. Perché volevo sentirmi amato dai tifosi e dalla società, e sapevo che in Grecia avrei trovato tutto questo. A Napoli quest’anno ho vinto le prime quattro partite, poi sono stato messo da parte e non ho capito perché. Ho fatto un errore con la Juve, è vero. Ma non pensavo di meritare l’esclusione".