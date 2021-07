Il giornalista Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha commentato le voci di mercato che vorrebbero un interessamento dellanei confronti del difensore azzurro Kostas. Queste le sue parole: "La Juve mi ha smentito l'interesse per Manolas. Il Napoli mi fa sapere che non ha avuto alcuna telefonata dai bianconeri. Non c'è alcuna trattativa nonostante ci sia stima per il greco. Pjanic al Napoli ? Non è trattabile per il Napoli per questioni legate all'ingaggio che è di 9 mln. La Juve sta pensando al bosniaco, ma non solo".