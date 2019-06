Kostas Manolas, difensore della Roma e della nazionale greca, parla alla stampa alla vigilia della partita contro gli Azzurri: ''Chiellini? Non so se sarò suo compagno di squadra. Lo ringrazio per le belle parole, lui è uno dei migliori difensori del mondo'', le parole del centrale greco che è in orbita Juve per l'estate. Manolas ha una clausola da 36 milioni di euro pagabile in due rate e attivabile a partire dal 1 luglio.