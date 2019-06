Kostas Manolas ha deciso il proprio futuro. Il difensore, in uscita dalla Roma per 36 milioni di euro, ovvero la cifra presente nella sua clausola rescissoria, ha chiamato il club giallorosso per comunicare la propria decisione: ha trovato un accordo con il Napoli e vuole trasferirsi alla corte di Carlo Ancelotti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Niente Juventus, dunque, nel futuro di Manolas, che si è promesso alla prima rivale dei bianconeri in vista della prossima stagione in Serie A.