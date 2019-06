Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, lunedì, al massimo martedì, Kostas Manolas sarà un calciatore del Napoli. Affare chiuso con la Roma: 34 milioni al club capitolino, soldi che saranno versati entro il 30 giugno per consentire alla Roma di rispondere alle esigenze di bilancio. Il contratto è stato già sistemato con il greco, attraverso l'agente Mino Raiola: in totle si va sui 4 milioni a stagione più eventuali bonus. Dopo il primo luglio entrerà nel vivo la contrattazione tra la Roma e Diawara: con il Napoli c'è l'accordo per valutare il mediano attorno ai 16-18 milioni. E la Juve? Il giocatore non è mai stato un vero obiettivo bianconero: la società, come dimostrato con De Ligt, aveva in mente un grosso nome sin dall'inizio.