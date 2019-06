Kostas Manolas al Napoli, un affare che può far gioire anche la Juventus. Sì, perché al netto della concorrenza azzurra per il difensore greco della Roma - la cui clausola rescissoria è fissata ad appena 36 milioni di euro - potrebbe in realtà favorire il club bianconero su un altro colpo, sempre nello stesso settore: Kalidou Koulibaly. E' quanto riporta Tuttosport, che ricorda ciò che vi stiamo raccontando da qualche settimana, con l'interesse della Juventus sempre vivo per il centrale senegalese, aggiungendo proprio l'ultima chiave per far svoltare l'affare: Manolas. Qualora il Napoli decidesse di investire quei soldi per lui, infatti, non sarebbe solo per sostituire Albiol, ma di fatto aprirebbe a una cessione importante. La Juve sonda Koulibaly già da tempo e con Sarri questa posizione è destinata a rinforzarsi. Un affare da oltre 100 milioni di euro con Fali Ramadani regista dell’operazione, dopo essere stato intermediario per l'arrivo del tecnico alla Juventus. La strada è tracciata.