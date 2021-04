Un gol che è una liberazione, un gol che è un gioiello. La Joya torna a sorridere, 87 giorni dopo l'ultima volta che è sceso in campo. Gli sono bastati 4' per segnare e togliersi un peso fatto di polemiche, contratti da firmare e un festino in zona rossa. Un gol alla sua maniera, poi l'urlo, la mano che batte sul petto e un sorriso enorme, misto a commozione. Abbracciato da tutti, dai compagni in campo alla panchina, poi la dedica speciale: "Feliz cumple Mami".