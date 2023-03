Continua a far discutere il gol convalidato alla Juventus dopo il presunto tocco di mano di Rabiot e quelli successivi di Vlahovic. Di questa situazione approfondisce SportMediaset secondo cui per l'AIA (associazione italiana arbitri), la scelta di Mazzoleni al VAR è stata corretta mentre Rocchi non è rimasto soddisfatto della prova di Chiffi per la gestione complessiva della gara.