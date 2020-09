2









La mano di Leonardo Bonucci in area fa discutere (gli anti-Juve) che questa mattina si scatenano con i frame del tocco incriminato sul cross di Bonazzoli. Dagospia titola "La solita Juve" tirando fuori le parole di Ziliani su Twitter. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha attaccato la direzione di gara di Piccinini con diversi tweet al vetriolo ripresi dal sito. In uno di questi scrive: ​"Domanda. Se un fatto tecnico controverso campeggia all’indomani sull’home page di tutti i siti specializzati, come mai in 2 ore di post-partita Sky non ne fa il minimo cenno e in diretta non mostra nemmeno il replay, se non frettolosamente nella pausa? Certo che la gente disdetta".



