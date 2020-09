La mano di Leonardo Bonucci in Juve-Sampdoria continua a creare polemiche, nonostante la decisione dell'arbitro Piccinini sia giusta col nuovo regolamento. IlGiornale.it scive: "L'arbitro Piccinini non ha punito l'intervento di mano del difensore della Juventus con il calcio di rigore per la Sampdoria e il Var ha avvallato la sua decisione. Ci sarà uniformità di giudizio quest'anno in Serie A o sarà il caos come l'anno scorso?"