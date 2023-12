Giovanniha parlato nel corso del documentario The best is yet to Come di Juventus Lab. Le sue parole:- “Abbiamo capito con Huijsen di avere in mano una grande prospettiva”.“Kenan è arrivato in primavera e i ragazzi dello scouting erano estasiati”“Kenan e Dean sanno che il loro percorso passa per la Next Gen e che devono continuare a crescere anche acquisendo minutaggio”.“Dean ad un certo punto vedeva Kenan entrare e lui no e si sentiva frustrato, gli abbiamo parlato e detto che il percorso era lungo”.- “Esordio Huijsen a San Siro? Prima palla esce su Leao e lo anticipa con un controllo di petto”.“Vedere qusti ragazzi consolidarsi in un prcorso e stare in pianta stabile in prima squadra è un motivo di grande orgoglio”.