Manna su Osimhen: 'E' un tormentone, lavoriamo per una soluzione'. La Juventus ha un vantaggio

Futuro Osimhen, le parole di Manna

Osimhen alla Juventus: affare possibile?

Tra i giocatori che saranno al centro del mercato estivo c'è, attualmente in prestito alIl centravanti nigeriano ha un contratto con il club italiano fino a giugno 2027 e le parti cercheranno una soluzione definitiva per separarsi. Osimhen è un giocatore che fa gola a molte squadre e non mancano le voci anche sulla Juventus, con Cristiano Giuntoli che ha un rapporto con il giocatore dai tempi in cui erano insieme al Napoli.Proprio sul futuro di Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli: "Victor è un tormentone sempre, e non solo di mercatproprio per non ripetere quanto accaduto l’anno scorso”. L'ex dirigente bianconero ha confermato che l'obiettivo sarà cedere il giocatore e farlo il prima possibile.Osimhen ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida quest'estate ed è probabile checerchi di cedere il giocatore per questa cifra, con la speranza di un'asta tra grandi club. La Juve si inserirà? Operazione non semplice per costi e concorrenza. C'è però un aspetto che può favorire i bianconeri. Osimhen, infatti, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, può ancora beneficiare degli sgravi fiscali e delle agevolazioni per quei calciatori arrivati in Italia dopo il 2019. Le norme attuali prevedono che Madama possa offrire un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione, andando a spendere 13 milioni lordi anziché i 20 che sarebbero previsti senza Decreto Crescita.