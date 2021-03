Giovanni Manna, manager della Juve Under 23, ha raccontato il suo percorso a JTV. Ecco le sue parole su Zauli e sul momento della squadra bianconera.



PRIMO ANNO - "Entusiasmo e orgoglio. Sono entrato in Juventus quasi due anni: inizialmente con l’Under 19, quest’anno con l’Under 23 che qui rappresenta qualcosa di unico in Italia. Sono veramente orgoglioso di poter far parte di questo progetto. L’obiettivo del club nel medio-lungo periodo è quello di portare il maggior numero di giocatori, che arrivano dalla propria filiera, in prima squadra. E’ un percorso lungo: quest’anno è eccezionale, difficile, per quelle che sono le dinamiche del Covid. Quindi alcuni ragazzi ne hanno tratto vantaggio, ma l’obiettivo del club e della Seconda Squadra è questo".



GOL RAFIA - "L’emozione che abbiamo provato in tribuna è stata di grandissima gioia, soddisfazione personale per ognuno di noi. Passare il turno di una partita importante con il gol di un ragazzo dell’Under 23, che si allenava da tempo in prima squadra, è stato il coronamento di un percorso. È stata una gioia incredibile, diciamo che l’esultanza non è stata contenuta​".



LA STAGIONE - "Annata positiva. Abbiamo attraversato molte difficoltà, siamo stati dentro queste difficoltà e ne siamo usciti più maturi. Ci sono ancora sette partite davanti a noi e abbiamo il dovere di mantenerla positiva. Rispetto al percorso di settore giovanile o altre esperienze, si vive un campionato che ha valori tecnici inferiori rispetto a quelli che possiamo avere noi, perché pensiamo di avere giocatori che, in prospettiva, possono ambire a categorie maggiori. Ci sono valori, aspetti che i ragazzi devono formare nel quotidiano".



ZAULI - "Molto intelligente, entusiasta, che ha sposato il progetto con determinazione. Lavoriamo quasi da due anni insieme, stiamo facendo un percorso perché ogni giorno è una scoperta. Ci sono tante difficoltà, si cerca di affrontarle al meglio, ed è importante valorizzare i ragazzi".



IL MOMENTO - "Ho nella mia testa due momenti di cui parlo ai ragazzi: uno a Carrara, dove alla ripresa eravamo un po’ in numero limitato, abbiamo fatto una vittoria importante e nello spogliatoio c’era quella felicità e quell’emozione che solo il calcio può darti. La porto dentro, è una fotografia per far capire ai ragazzi quello che bisogna essere. L’altro momento è a Grosseto: la vittoria segnata da Da Graca con assist di Miretti. E’ un tassello importante del percorso dal basso che la Juventus sta facendo".