Giovannisembra ormai prossimo ad approdare al Napoli nella prossima stagione. Pietrodirettore sportivo noto a Radio Punto Nuovo ha commentato il possibile approdo di Manna ai piedi del Vesuvio. Le sue parole:"Manna e Italiano? Italiano è un buon tecnico, fa giocare bene le sue squadre, Manna ci starebbe bene, è giovane e come direttore preparato. Però, mi sembrerebbe mettergli vicino una figura come Marotta all'Inter affianca Baccin e Ausilio. Lasciarlo solo avrebbe poco senso, soprattutto in un campionato che non conosce: sarebbe un bel rischio".